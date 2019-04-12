馬公商圈智能化 不用現金也能逛

2019-04-12 19:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕斥資700餘萬元建置馬公商圈智能化系統，今日由澎湖縣長賴峰偉、建設處長盧春田、工策會總幹事洪疇雲及馬公商圈理事長鮑威宏等人共同啟用，正式宣布日後不用現金也能逛馬公商圈，見證時代進步歷史性的一刻。

澎湖去年觀光人數已突破120萬人次，龐大的人潮就是商機，馬公商圈在年輕理事長鮑威宏領軍下，突破傳統現金消費觀念，與澎湖縣政府聯手向中央爭取商街創新發展補助計畫，以「i澎湖-馬公智慧商圈O2O」為主軸，以建置導覽資訊站串連地方商店整合、透過O2O智慧服務創造加值體驗行銷2個面向，全方位輔導商家升級。

目前馬公商圈已陸續建置導覽資訊站60家、好吃好玩164家商店網頁服務〈美食小吃44家、人氣商品與伴手禮38家、旅館民宿56家、旅遊服務25家〉，並與東海大學資訊工程學系技術合作開發，建置數位行動導覽與APP服務系統「愛玩澎湖APP」，已達142家，軟硬體設施都已陸續到位。

由於4月已進入澎湖觀光旺季，馬公商圈明日推出「澎湖親子嘉年華」活動，13日上午8時30分率先登場的是美麗海灣商圈體驗踩街，邀請民眾一起趣味化妝踩街，由馬公市石滬廣場集合出發；上午10時在台灣銀行前舉行菊島商圈市集，推動無現金交易，並祭出超值優惠、早鳥禮券及澎湖達人產業故事館業者免費DIY體驗，同時舉行限時愛心特賣，所得捐給澎湖老人之家。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/