「大甲媽」香客歇腳的五星級秘境 就在‧‧‧

2019-04-12 13:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕這根本是五星級的「大甲媽」進香客休憩秘境！不只有庭園造景，有乾淨的廁所，還可以手機充電，可以洗澡，還有免費停車，原來這處大甲媽香客秘境就在彰化縣議會。

「大甲媽」遶境活動去程與回程，都會在彰化市駐駕，以往香客都是鎖定在彰化縣政府歇腳，最近香客發現有新的秘境，就在縣府附近的縣議會。

早期的縣議會並沒有開放，這2、3年來，議長謝典林認為議會應該敞開大門來為民服務，今年在「大甲媽」遶境去程時，就有香客靠著口耳相傳來到縣議會裡頭的迴廊、庭院搭起帳蓬，拿起手機在充電，庭園還有椅子與遮陽傘，進香客就輕鬆坐著椅上休息。

而縣議會有少數的廁所，剛好廁所內留有打掃用的水龍頭，進香客就自行帶著水管來，直接接上水龍頭來洗澡，讓進香客大呼舒服極了。

彰化縣議會表示，歡迎「大甲媽」進香客回程時

再度使用縣議會來休息，雖然這次回程剛好是在星期假日，但為了讓進香客方便，將會照常開放；如果白沙屯媽祖回程也有路過彰化市的話，也同樣會開放給香燈腳休息！

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