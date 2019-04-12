貨櫃改焚化爐「萬物皆可燒」 高市府稽查4個月無果

2019-04-12 14:03

〔記者蔡清華／高雄報導〕大寮區拷潭里被爆有一處用貨櫃改裝的非法焚化爐，業者宣稱「萬物皆可燒」主要供燃燒庫錢及殯葬禮儀用品，甚至連廢棄家具、床墊都可以燒，環保早在今年1月就接獲檢舉，曾專案稽3天3夜，都均無所獲，今天環保局再度派員前往稽查，也未發現有燃燒行為；4個月皆無所獲，但環保局表示，將加強稽查如有查獲污染空氣行為，將依法告發並裁處10萬元以上罰鍰。

這處非法焚化場，日燒夜也燒，大量的粉塵污煙造成地方嚴重的空氣污染，附近民眾向環保局檢舉也查無所獲，忍無可忍才對外爆料。

環保局初步勘查，爐體主要供庫錢及殯葬禮儀用品的燃燒，現場設有數個貨櫃，貨櫃內亦有耐火磚的設施，具有燃燒爐體的形式，貨櫃外可見水洗塔形式的污染防制設施，明顯屬於焚化設施型式。

環保局表示，將加強該處的稽查頻率，倘有查獲污染行為，將依違反空氣污染防制法第32條之規定告發，並裁處新台幣10萬元以上500萬元以下罰鍰。

環保局呼籲民眾如有發現該處有燃燒行為，請撥打市府1999專線或公害陳情專線0800666666，環保局將立即派員前往稽查取締。另亦請民眾如有燃燒庫錢之需求，除應尋求合法地點燃燒外，亦可減少燃燒數量以維護空氣品質。另外亦請殯葬處儘速予以輔導合法化。

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