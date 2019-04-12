岡山舊水塔82年歷史 地方要求修復保存、開放利用

2019-04-12 13:50

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄岡山舊自來水塔有82年歷史，名列歷史建築，但周遭綠地空間長年大門深鎖，民眾無緣使用，岡山里長劉天賦向立委邱志偉陳情，要求修復、保存舊水塔並開放利用。

岡山水塔位於省道台一線、岡山淨水廠內，興建於1937年，塔高30公尺，是當年岡山最高的建物，被視為岡山中心地標，水塔是日治時期設置的岡山上水道系統，在後來擴大供水範圍後，做為加壓配水用。

水塔為鋼筋混凝土建築，有效容量113立方公尺，水槽內設有水位計，一樓的唧筒室裝有2部15匹馬力的電動機，頂部設有避雷針，目前附屬的鐵管樓梯雖有鏽蝕脫落現象，但建築主體仍保持完整，2004年登錄為高雄縣歷史建築，在全台歷史建築百景中排行第25名。

劉天賦指出，岡山水塔原屬岡山鎮營事業，原本周邊沒有圍牆，民眾可在水塔旁綠地活動，1974年被整併入國營自來水公司，1992年水塔停止運作，27年來綠地空間始終大門深鎖，岡山人無緣親近，他建議將水塔周邊綠地空間開放活化利用，讓岡山里辦公室認養維護，也讓民眾能接近歷史景點。

邱志偉說，岡山水塔是岡山地區的重要歷史文化地景，也是岡山人共同的歷史記憶，台水公司規劃在岡山服務所現址新建辦公廳，宜參酌與岡山水塔地景的一致性，他要求台水公司編列經費修復舊水塔並維護管理，同時對外開放，提供文史導覽解說服務，讓岡山水塔成為有故事的文化地景。

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