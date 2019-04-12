中山大學與日月光開課 培育AI及5G技術人才

2019-04-12 12:34

［記者黃旭磊／高雄報導］中山大學與日月光集團開辦「AI技術領袖人才訓練專案」，培育AI人工智慧、物聯網、5G人才。

中山大學副校長陳英忠、工學院院長李志鵬及日月光集團副總李政傑，本週簽訂產學協議，約定4月中旬起開設第一期30堂課程，共同安排訓練課程，講授及實作。

李志鵬今天表示，課程從Python程式語言及數學機率、線性代數重點回顧，介紹傳統機器學習方法，最後導入課程核心有關AI深度學習，熱門神經網路模型、生成對抗網路訓練及強化式學習也將深入介紹。

首期課程由資工系教授張雲南、蕭勝夫及電機系教授魏家博授課，每堂課包含3小時講授、3小時AI程式撰寫演練，並由校方派出研究生，具AI撰寫技能擔任助教。

日月光集團人資處資深處長李叔霞、中山大學全球產學營運及推廣處產學長高崇堯、日月光聯合技術研究中心主任林哲信、工學院副院長程啟正、謝克昌見證簽約儀式。

李政傑說，未來科技智慧邁向跨界，在「開放式創新」中提升企業競爭力與差異化。

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