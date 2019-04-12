左營地下道又要封了！週日清晨起填平作業1個半月

2019-04-12 11:36

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市鐵路地下化後，為縫合長期以來都市遭鐵路分割之空間，均衡都市發展，市府積極爭取中央編列預算，已先後拆除市區4座陸橋，並皆已提前通車，中華路左營地下道將接力4月14日6時起進行封閉，預定5月31日前開放通車。

由於左營地下道回填高度約達7公尺左右，地下道填平與拆除陸橋不同，為考量安全性需分層澆置待材料達一定強度及凝固後才可進行下一層澆置，水利局力拚盡早開放通車，預定5月31日前開放第一階段臨時通車，讓交通影響降至最低。

水利局表示，因鼓山區中華路段每日尖峰時間車流量相當龐大，為減低用路人交通衝擊，陸續宣導地下道封閉時間及施工期間的交通配套措施，包括汽機車改道替代路線資訊，皆透過新聞媒體、廣播等加強宣導，施工期間會加派人力疏導交通。

工區範圍路段已設置交通維持設施，確保周邊行車安全與順暢，請用路人依改道指引告示牌，改走替代道路，也提醒於地下道填平封路期間，請務必配合施工單位所設置的臨時指示標誌通行，提早避開施工壅塞路段。

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