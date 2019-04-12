台南古城節三部曲 週末回味古早叫賣聲

2019-04-12 10:51

〔記者劉婉君／台南報導〕「豆花，好吃ㄟ豆花喔～」台南古城節三部曲從2017年開始，重現台灣早期沿街叫賣聲，找回民眾記憶中的台南味，獲得熱烈迴響，今年再擴大辦理，明（13日）上午叫賣隊伍將從興濟宮出發，沿途叫賣到吳園，明、後兩天還有古早味海西瓜市集、百年傳藝師論談、巷弄尋幽、走城門話舊事等一系列的活動。

台南古城節三部曲由一群熱愛台南的民眾自主發起，希望打造出專屬於台南的節慶，今年有許多新活動加入，今年因出發地—興濟宮奉祀的下壇將軍虎爺據傳愛吃雞腿，主辦單位也集資100盒台南在地網路票選第1名的炸雞，13日下午1時起，在祈福祭拜儀式後，提供給當天向虎爺祈福擲筊的民眾。

叫賣隊伍於13日下午2時從興濟宮出發，沿觀亭街、公園路175巷、公園路、民族路、忠義路、民權路到吳園，途中會在家庭教育中心停攤叫賣，抵達吳園後展開古早味海市瓜市集。

13、14日兩天除了海西瓜市集外，還有3場百年傳藝師論壇與DIY，包括安平陶坊的安平壺前世今生、劉進文木雕工作室的茄苳入石榴異木鑲嵌技藝和吳萬春百年香舖製香術，以及陶壺文物展覽，另外有古城台語詩民藝茶席、巷弄尋幽-「胡同.巷弄 - 一座城多樣情」、走城門話舊事、五條港走讀-地底下的一條龍~枋溪大解密、銀同阿公阿嬤的故事服裝秀、古意ê拍賣會、2場古城開講戶外講座-台南小吃皇帝大/保生藥籤裡的養生密碼、古城大廟走讀之旅以及古城煎餅限量搶購活動等。

活動詳情可查詢「台南古城節三部曲」粉絲頁。

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