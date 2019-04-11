立委質疑台鐵花10億建置APP 交通部：整體票務系統經費

2019-04-11 15:55

首次上稿 14:41

更新時間 15:55

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國民黨立委許毓仁今天在立院召開記者會，指台鐵最近上線新APP「台鐵e訂通」竟耗資10億元建置，且預算從2016年原編列2億元，到前瞻一期增加4.8億元、二期增加3.6億，根本就是弊案。對此，交通部官員回應，立委故意講10億元的APP，但事實上台鐵建置的是整套票務系統，且10.7億的預算，是在民國104年7月前政府時期即核定。

台鐵局補充說明，四代票務系統中的台鐵e訂通APP預算僅1080萬元，包含民眾版APP、主管版APP及車長PDA版APP等。另外，對於立委指訂票、購票都沒辦法用、爛到爆，甚至還說民眾搶票是樂趣，台鐵回應，第四代票務系統上線前有經過壓力測試，可達到1分鐘完成60萬筆交易，至於民眾搶票是樂趣，應該是在與委員報告及溝通過程中產生的誤解。

台鐵局第四代票務系統今年陸續上線，該案於103年進行規劃，經國家發展委員會104年7月核定辦理，匡列10.7億元，計畫期程從105年至109年；行政院於106年4月同意107年度以後的8.5億元經費，得以前瞻計畫預算支應。

台鐵局表示，該系統建置內容包含建置票務核心系統、票務網路、票務工作站及背磁印票機、掌上型補票系統、資安強化、對外網際網路及行動通訊服務、備援中心建置等。

台鐵第四代票務系統有許多合於前瞻服務水準的功能，包含智慧劃座，民眾旅程可直接訂3段不同班次；即時呈現座位資訊；有花東實名制及原住民保留座位訂票；增加兩鐵列車轉乘時刻查詢功能；列車長印出補票收據有QR code，可直接刷出站；可行動支付讓車票無紙化等。

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