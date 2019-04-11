基隆潔牙冠軍學生回饋社會 教阿公阿嬤正確刷牙

2019-04-11 14:20

〔記者林欣漢／基隆報導〕長期擔任法鼓山志工的基隆市牙醫師公會李錦龍醫師，帶領去年得到全國潔牙觀摩冠軍的仁愛國小潔牙隊學生，到台北市北投的農禪寺指導長青班200多名長者口腔保健潔牙技巧，長輩們獲益很多，有人直說：「以前刷錯了，難怪我會掉牙。」

「大家刷牙刷了幾十年，真的會刷牙嗎？方法正確嗎？」李錦龍跟長輩們說，這次請別人的孫子來教各位阿公阿嬤刷牙，回去後大家再教自己的孫子正確刷牙。

李錦龍仔細說明潔牙的觀念，潔牙隊學生則協助長者練習潔牙，面對一群長者，這些金牌助教們毫不怯場，將所學技巧完全展現，有人牽起阿嬤的手，解說牙刷的角度，也有學生直接拿起牙刷幫阿公阿嬤刷牙，讓他們實際感受正確的刷牙位置和力道，專業表現獲得阿公阿嬤們的熱烈回應，不僅認真的配合跟著學習潔牙動作，還紛紛稱讚小朋友們的表現。

仁愛國小學務主任江家慶表示，很高興牙醫師公會給學生們機會，走出校園進入社區，將所學回饋社會，這次活動是非常好的學校課程延伸，在現場看到學生指導長者們潔牙的畫面，很感動。學生們也說，經驗難得，以後如果還有機會，一定要再來參加，服務更多人。校護黃秀玲說，看到孩子表現自信，贏得阿公阿嬤們的肯定和稱讚，身為護士阿姨也與有榮焉。

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