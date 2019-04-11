傻眼！婦人們併桌大彈樂器練唱 速食店慘變「音樂教室」

2019-04-11 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕天氣越來越熱，有冷氣又有舒適座位的連鎖速食店也成了不少人的外食選擇。不過，如果吃東西時一旁還傳來別人練習樂器的聲音，恐怕就不那麼令人愉快了。彰化1家連鎖速食店日前爆出，有群婦人不顧眾人眼光，竟然大剌剌地併起桌來練習彈烏克麗麗，讓網友紛紛大喊傻眼！

1名網友昨天（10日）上午在Facebook公開社團「愛秀水說秀水」上傳1段爆料影片。可以看到畫面中一群婦女併桌坐在一起，就在眾人眼光下開始一邊練習彈烏克麗麗、一邊練唱，簡直把這家連鎖速食店當成自己的音樂教室，誇張行徑讓網友大嘆「教育實在失敗」。

PO文的網友指出，「沒去申請，請問這樣是對的嗎，應該不妥吧」，而其他網友則留言「名為自由卻不懂自由的真諦」、「公民與道德沒教好」、「教育真的失敗」、「想安靜吃東西都不能」，紛紛批評這樣的行為確實有點不應該、太超過了。

對此，該速食店表示，婦人們的行徑被員工發現後已經上前勸阻，而這群婦人也隨即收拾東西離去。

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