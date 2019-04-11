神明也瘋健走 台南永康新化保生盃起跑

2019-04-11 13:23

〔記者萬于甄／台南報導〕台南永康保生宮與新化保生大帝廟攜手舉辦「保生盃」健走邁入第5年，除吸引4000名信眾報名參加外，更成為永康新化每年3月的一大盛事，今年廟方特邀地方樂團舉辦「飽聲」音樂節，希望透過音樂的方式，讓更多年輕人可以認識宗教信仰的文化。

永康保生宮主委林炎森表示，農曆3月15日為保生大帝聖誕，今年祭典前廟方安排一系列文化祭典活動，除每年都有大批信眾響應全長約8公里的保生盃健走活動外，還有園遊會、摸彩活動等，相當精彩。

林炎森也提到，今年特地邀請3組樂團包含隨性樂團、脆弱少女組、雷擊，以及榕幫、庫克街、國蛋、柯蕭等4組饒舌團體，在13日下午3點至晚上10點帶來精彩的演出，希望跳脫傳統，以音樂節的方式，帶動年輕人認識宗教信仰的文化，注入不同的活力。

新化保生大帝廟主委、台南市議員林志聰則說，保生盃健走活動邁入第5屆，逐漸累積知名度，以往民間信仰「三月迎媽祖」，期盼未來台南永康新化可成為「三月瘋保生大帝公」，尤其宗教文化不僅是抬神轎，也可以是正當、健康的文化活動。

保生盃健走活動從永康保生宮到新化保生大帝廟，全程8公里，14日上午5點30分集合，6點出發，報名費200元，還贈送紀念T恤、毛巾及園遊會60元餐券、禮品一份等，還可參加摸彩活動，將近300份的禮品，最大獎為現金8888元紅包，讓許多報名者都相當期待。

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