大甲媽祖將回鑾 15日經烏日大肚龍井的沙田路交管

2019-04-11 13:09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大甲媽祖將回鑾，15日會經過烏日大肚龍井的沙田路，烏日警分局將展開交通疏導及管制。

烏日警分局表示，大甲媽祖進香遶境活動均湧入大批人潮與車潮，回鑾時於15日會經過烏大龍，當天凌晨2時至17時將進行交管，並得視車流情形實施機動彈性調整。

將對沙田路一段（大肚區）至沙田路六段（龍井區）沿線實施彈性車道調撥。

並對烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向封閉機慢車道，實施交通管制，以利回鑾活動人車通行，並疏導機慢車輛安全行駛通過大度橋。

在大肚區路口管制部分為沙田路二段與自由路口南端、自由路與仁德路口、自由路與平和東街口、自由路與文昌路一段口、自由路與自治路口、自由路與華山路口、自由路與萬興路口、沙田路三段與自由路口北端，這些路段禁止小客車以上車輛進入大肚市區沙田路二、三段大甲媽祖遶境沿線。

龍井地區則是管制沙田路四段與中華路口（山陽橋端、竹泉橋端）、沙田路六段與向上路七段路口，南北向行駛沙田路四-六段車輛，改由中華路行駛。

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