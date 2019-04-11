大甲媽凌晨抵達新港奉天宮 沿途上萬信眾擁簇

2019-04-11 00:19

〔記者王善嬿／新港報導〕台中大甲鎮瀾宮「大甲媽」，今天凌晨零時抵達新港奉天宮，上午8點舉行祝壽大典；媽祖鑾轎沿途被信眾擁簇、伏地跪拜鑽轎底祈求媽祖保佑安康，新港奉天宮何達煌與大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人恭迎媽祖入廟安座，信眾為搶摸媽祖神像，將奉天宮擠得水洩不通。

為迎駕大甲媽，新港國中、新港藝術高中管樂隊，還有古民國小宋江陣、文昌國小節奏樂隊及新港國小小北管陣頭，下午在街區遊行表演，晚間大甲媽遶境進香隊伍，由報馬仔打頭陣，頭香中壢朝明宮天上聖母會、貳香台灣財神殿溪州武元宮大甲媽祖會等依序抵達奉天宮參拜。

沿途店家除設香案膜拜，數以萬計信眾跟隨遶境進香隊伍前進，並伏地跪拜鑽轎底，使大甲媽鑾轎前進速度緩慢，晚間10點多進入奉天宮前中山路，距廟200公尺路程，走超過1小時才到，然而信眾仍耐心等候，待鑾轎抵達，信眾紛紛拿起手機搶拍，也有人雙手合十、默念心願跟媽祖祈求。

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