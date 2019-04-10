大甲媽遶境變格鬥賽 民俗專家大呼「母湯」

2019-04-10 14:41

〔記者張聰秋／彰化報導〕大甲媽遶境活動今天進入第4天行程，前3天已爆發多起暴力事件，網友因而戲稱為「大甲盃格鬥賽」初賽，尤其第2天由中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂接轎後不久，隨即爆發多波嚴重衝突，民俗專家對接轎人和暴動的對比場景視為「以暴制暴」，直呼相當不妥更是不可以。

專精研究台灣民俗與文化的國立台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢指出，慈悲為懷的大甲媽，絕對不喜歡看到信徒在其面前大打出手，甚至還由爭議性的人物接轎，媽祖鑾轎遶境是很神聖的宗教活動，接轎、扶轎和扛轎人的形象很重要，不應該讓一些與媽祖不相干，甚至會影響或干預活動的人士參與。

林茂賢表示，選舉一到，很多政治人物為爭取曝光率會爭取接轎、扶轎或扛轎，廟方基於來者是客，會順水推舟做人情給政治人物，今年多位擬參選總統的政治人物，廟方為求公平，擔心顧此失彼，沒讓政治人物參與扛轎，這樣作法很好，只是到了彰化市因為地方角頭的安排，讓爭議性的人物接轎，作法就不是很恰當。

為何大甲媽遶境到彰化市總會爆發搶轎或暴力衝突？長期觀察媽祖遶境活動的縣議員張瀚天表示，1980年，鐘姓地方角頭代表希望大甲媽鑾轎也能入庄坐客，接連3年搶轎成功成習俗，鎮瀾宮也未調整進入彰化市遶境路線，1984年再度搶轎成功，搶轎風潮因而席捲彰化市各個角頭。

張瀚天指出，演變到今，在網路科技、臉書直播和空拍機等3C產品推波助瀾下，往年最容易被搶轎的地方彰化民生地下道，警方視為護轎的「1級戰區」，現在與未來，只要大甲媽遶境彰化市，恐怕都很難平靜。

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