大甲媽到北斗 鎮民「天地掃」儀式迎鑾轎

2019-04-09 20:06

〔記者陳冠備／彰化報導〕大甲媽遶境進香，經過一夜喧嘩，9日白晝進入民風純樸的南彰化，百年古鎮北斗鎮鎮民在百年廟宇天后宮前設置休息站，提供冷熱飲食，讓進香客補充體力，現場也有女性隊伍手持貼著平安符的竹掃把，凌空作勢揮動卻不掃地，並跟著陣頭繞行，特殊迎神儀式，引來不少香客好奇。北斗鎮民表示，這是象徵掃除前方道路汙穢，好迎接媽祖到來。

北斗東螺天后宮迎接大甲媽遶境，每年此時已成地方大事，有全家大小出動「賓士級」車隊迎女神，也有從台中遠道而來的警察團體，連續10年來發素粽，為民眾祈福解心結，而廟宇前方道路則設置超過20攤補給站，甚至還有薩克斯風樂團表演，為傳統迎神盛典帶來風雅，信徒們也樂得放慢腳步，享受音樂美食與特殊迎神習俗。

東螺承天宮成員指出，當地信徒為表達對大甲媽祖的敬意，每年都會拿「天地掃」迎接鑾轎，這掃把不是要掃垃圾，也不能真的掃地上，而是跟在陣頭神轎後方雙手揮動，幫大甲媽經過的路掃除污穢，象徵為祂開路。

民俗專家蒲慶峰表示，恭迎接轎時會有「天地掃」陣頭，象徵掃把神能幫忙掃掉污穢東西，但不能真的掃到地上，因土神等在地上，不能影響祂們，另外神轎從宮廟起駕出發前也會出動類似儀式，有壓煞作用。

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