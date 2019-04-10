斷臂男拉移動神壇 陪大甲媽祖進香13年

〔記者廖淑玲／雲林報導〕大甲媽祖進香團今天遶境虎尾、土庫、元長，沿路信徒熱情款待，爭相鑽轎腳，不少村落總動員迎接準備豐盛食物款待「香燈腳」，斷臂男李瑞滄年年陪大甲媽祖進香，13年來從未間斷讓人感動。
家住台中市的李瑞滄，16年前因一次工作意外斷了左手臂，後來從大甲鎮瀾宮分靈媽祖返家供奉，有感受到媽祖庇佑，13年前就年年帶著家中的分靈媽祖跟隨大甲媽祖進香。由於斷了左手臂，李瑞滄打造了一座移動神壇，年年都用拉的，徒步跟隨進香團，今年就有陳彥宏、楊景翔主動幫忙，一路幫忙拖車，成為車隊中美麗的風景。
家住嘉義的邱信憲還高舉「台灣就是Taiwan」的運動毛巾打卡；土庫商工校長何佩玲率領樂隊在校門口前迎接大甲媽祖，所到之處熱鬧滾滾。
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斷臂男李瑞滄（左）年年陪大甲媽祖進香，陳彥宏（右）、楊景翔（中）今年一路幫忙推車。（記者廖淑玲攝）
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信徒帶著小朋友一起鑽轎腳。（記者廖淑玲攝）
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大甲媽祖鑾轎所到之處，信徒爭相趴倒鑽轎腳。（記者廖淑玲攝）
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家住嘉義的邱信憲高舉「台灣就是Taiwan」的運動毛巾打卡。（記者廖淑玲攝）
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土庫商工校長何佩玲（中）率領樂隊在校門口前迎接大甲媽祖。（記者廖淑玲攝）
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