斷臂男拉移動神壇 陪大甲媽祖進香13年

2019-04-10 15:05

〔記者廖淑玲／雲林報導〕大甲媽祖進香團今天遶境虎尾、土庫、元長，沿路信徒熱情款待，爭相鑽轎腳，不少村落總動員迎接準備豐盛食物款待「香燈腳」，斷臂男李瑞滄年年陪大甲媽祖進香，13年來從未間斷讓人感動。

家住台中市的李瑞滄，16年前因一次工作意外斷了左手臂，後來從大甲鎮瀾宮分靈媽祖返家供奉，有感受到媽祖庇佑，13年前就年年帶著家中的分靈媽祖跟隨大甲媽祖進香。由於斷了左手臂，李瑞滄打造了一座移動神壇，年年都用拉的，徒步跟隨進香團，今年就有陳彥宏、楊景翔主動幫忙，一路幫忙拖車，成為車隊中美麗的風景。

家住嘉義的邱信憲還高舉「台灣就是Taiwan」的運動毛巾打卡；土庫商工校長何佩玲率領樂隊在校門口前迎接大甲媽祖，所到之處熱鬧滾滾。

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