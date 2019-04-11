壯觀！新港湧入逾10萬信徒 三跪九叩向大甲媽祝壽

2019-04-11 09:10

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕大甲媽祖遶境新港奉天宮進香重頭戲「祝壽大典」今天早上登場，逾10萬信徒一大早就湧入新港，分持香旗朝奉天宮向媽祖虔誠行三跪九叩禮，場面肅穆感人。

鎮瀾宮媽祖進香遶境今年進入第32年，媽祖鑾轎昨天中午抵達嘉義縣新港鄉，數以萬計信眾夾道歡迎，競相扶轎、躦轎底，隊伍行進緩慢，晚上10點才進入奉天宮前的中山路，幾百公尺又花了兩個小時於半夜駐駕奉天宮。

祝壽大典上午8時舉行，由鎮瀾宮董事長顏清標、奉天宮董事長何達煌、立法院副院長蔡其昌、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文與前嘉義縣長張花冠等人主祭。

媽祖在清朝被皇帝封為「天后」，祝壽大典沿用祭天古禮，依序向媽祖上香、獻花、獻壽桃、壽麵、獻財帛、宣讀祝文、誦經祝壽、宣讀疏文、祝壽等儀式，信徒則在新港奉天宮四周的街道、騎樓、屋頂、住家窗口，向媽祖行三跪九叩禮、虔誠祝壽。

祝壽大典結束後，大批信徒簇擁至祭壇前，搶拔祭壇上大公豬的豬鬃，並將豬鬃毛包在金紙裡，期望藉此增長智慧、壓驚、討吉利、順遂如意，長保平安。

大甲媽祖今在奉天宮接受信徒參拜，深夜將舉行恭送大甲媽祖回駕典禮，明天晚上將駐駕雲林西螺福興宮。

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