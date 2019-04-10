海漂死豬3度波及金門豬產品 這7家4/9前製品仍可銷台

2019-04-10 23:10

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天指出，由於金門被檢出第3例帶有非洲豬瘟病毒核酸陽性的海漂豬屍，為配合農業安全，即日起金門相關豬肉製品不得銷往台灣，但已經農委會和中央畜產會查核通過的7家公司，於108年4月9日以前生產的豬肉乾及豬肉鬆，仍可輸往台灣本島及其他離島。

縣府指出，這7家公司包括喬安牧場股份有限公司、一來順貢糖、良金實業有限公司、高坑有限公司、老農莊食品有限公司、洪師父金饌股份有限公司、金佳旺食品有限公司。

非洲豬瘟中央災害應變中心表示，為確保產業整體安全，即日起金門地區豬隻與其屠體、內臟、生鮮及加工產品禁止輸往台灣本島及其他離島至少1周；不過，金門縣長楊鎮浯說，有鑑於過去發現相同案例，造成金門豬肉乾及豬肉鬆貢糖業者損失，基於維護地區業者權益，檢體檢測流程約需2天的作業時間，若檢測結果是陰性，將爭取立即解除管制。

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