蘭嶼的學童 竟有早餐只喝「蠻牛」

2019-04-10 21:46

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市康善基金會兒童劇便當超人巡迴全台400校宣導健康飲食，上月前進到蘭嶼四所小學，發現有國小全校學童有3分之1體重過重，小朋友愛吃肉、不愛吃菜，甚至早餐吃泡麵、蠻牛飲料，小七進入蘭嶼後，雖會買麵包、牛奶，卻也愛上零食，看到便當超人兒童劇後，開始知道如何健康吃了！

便當超人演員顧家慶10年來利用暑假期間到蘭嶼協助營隊，發現當地小朋友早餐吃泡麵，甚至只喝一罐蠻牛等提神飲料，蘭嶼國小校長胡龍雄也指出，全校25名學生約有1/3體位過重或肥胖，小朋友愛吃肉，不愛吃菜，而且蘭嶼居民多靠打工維生，忙碌時沒空煮飯，就直接塞錢給孩子，以前小孩早餐去雜貨店買泡麵，現在小七進駐，改買個麵包或牛奶，但也買飲料零食。

這次便當超人兒童劇團前進蘭嶼為島內東清、蘭嶼、椰油與朗島等4所小學宣導健康飲食，台中的國小營養師也隨行，了解當地的飲食文化、校園營養及營養午餐，胡龍雄說，蘭嶼食物多元，長期以芋頭、地瓜及山藥為主食，在地蔬菜也不缺。

營養師與團隊發現學童帶早餐是糯米腸和牛肉，為前一晚家庭聚會剩下的菜餚，當地對肉類的偏好遠勝於蔬菜，認為野菜雖多，但學童覺得蔬菜苦澀也不愛吃，透過便當超人宣導營養教育，帶領學童認識食物、全榖雜糧，孩子也開始了解要吃得健康，要均衡飲食。

康善基金會執行長閻靜玉營養師也說，現在發現學童吃蔬菜增加、廚餘變少，也少買零食了；胡龍雄表示，多年來致力保留蘭嶼傳統飲食，期待孩子能傳承，現在有2家超商進駐，展示玲瑯滿目的食品，透過健康飲食教育啟萌，逐漸改變孩子。

蘭嶼椰油國小的小飛魚展演隊計劃7月能參加波蘭國際兒童民俗藝術節，正苦於籌募經費，康善基金會董事長、中榮副院長張繼森也特地認購30個小書包，協助小飛魚能出國表演。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/