2020世界大學高爾夫賽 明年6月將在台中開打

2019-04-10 21:33

〔記者蘇孟娟／台中報導〕2020世界大學高爾夫錦標賽將於明年6月17至20日首次在台中舉辦，邀請國際大學運動總會（FISU）會員國參加，預計有100至150人參賽；台中市副市長令狐榮達今日陪同FISU高爾夫技術代表沃爾（Mr. Dominic Wall）至台中國際高爾夫球場勘察，沃爾盛讚是很有挑戰性的球場；令狐榮達指出，台中市將全力辦好比賽，提升台中國際能見度。

今日令狐榮達與FISU高爾夫技術代表沃爾等人前往台中國際高爾夫俱樂部場勘，視察東區及中區球場共18洞場地狀況；沃爾盛讚台中國際高爾夫俱樂部很漂亮，對選手來說是很有挑戰性的球場。

令狐榮達指出，台中市即將主辦2020世界大學高爾夫錦標賽，會有數十個國家的優秀選手來到台中比賽，國內好的年輕選手也會齊聚台中，市府盼將這次比賽辦得成功，提升台灣及台中的國際知名度與形象。

運動局長李昱叡說，未來市府也會持續推廣運動，讓高爾夫運動向下扎根，歡迎所有喜愛高爾夫的球迷明年到台中觀賽。

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