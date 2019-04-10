台鐵新票務系統僅開車3天前分段媒合 立委：花了10億有何意義

2019-04-10 16:57

［記者黃明堂／台東報導］台鐵第4代票務系統即將全面上線，立委劉櫂豪質疑開車3天前才可以使用分段媒合功能，花了10億有何意義？台鐵局長張政源表示將儘速檢討辦理，以提供更好的票務系統。

劉櫂豪今天在立法院交通委員會聽取台鐵局專案報告新系統的相關功能。劉說，花東車票一票難求，徹底解決的長中短期方案分別為花東鐵路全面雙軌化、城際車輛購置計畫以及第4代票務系統改善，其中票務系統長期遭民眾詬病質疑公平問題，他要求台鐵局必須落實票務公開、公平。

劉櫂豪說明，過去台鐵局因為票務系統10多年未更新，無分段媒合功能，民眾必須自行分段購票，現台鐵局花了10億元改善票務系統，但仍因各站座位數設定問題，必須開車3天前才會解除設定，開始做分段媒合，這樣政府花那麼多經費有何意義？

劉櫂豪認為台鐵局應滾動式檢討，以大數據分析來調整票務，讓新系統發揮相關功能，並讓票務效率更好；另外，第4代票務系統有新增「我要愛心服務」連結，但是該連結卻並無提供線上操作功能，只有跳出如何提供愛心服務的系統圖，台鐵局應儘速改善，讓該連結有線上操作的功能，讓有需求民眾不必再另外打電話或透過服務台處理。

台鐵局張政源局長允諾新系統上線後，會積極落實票務公平、公開透明，覈實公務愛心票的使用，另針對愛心服務的線上操作以及分段媒合功能，將儘速檢討辦理，以提供更好的票務系統。

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