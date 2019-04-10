台鐵四代票務系統 立委：唯一亮點是可訂便當

2019-04-10 11:24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法院交通委員會今日邀請交通部，進行台鐵局第四代票務系統、台鐵高鐵軌道安全及監理、場站安全辦理情形進行專案報告，立法委員葉宜津質詢時表示，台鐵花費這麼多錢建置新系統，幾乎都沒優於10多年前高鐵建置的系統；立委陳素月表示，第四代票務系統對她而言，唯一亮點就是訂票可以訂便當，並將便當送到座位上，希望未來能結合地方伴手禮，推廣地方觀光名產並增加台鐵局收入。對此，台鐵局表示，第四代票務系統有5項優於高鐵售票系統。

台鐵第四代票務系統耗資10.7億建置，台鐵局表示，第四代票務系統優於高鐵售票系統的部分，包含可分3段訂不同班次，高鐵只能支援去回各1段。第二，台鐵新系統有花東實名制及原住民保留座位訂票（高鐵無此需求）。第三，台鐵新系統增加2列車轉乘時刻查詢功能，也可指定轉乘點，並加入轉乘高鐵或高鐵轉乘台鐵的查詢功能。第四，台鐵新系統可多元選擇不同車種訂票（高鐵無此需求）。第五，台鐵新系統列車長手提補票機可接受信用卡付款，印出的補票收據有QR code，可直接刷出站，也可註記「已人工驗票」，避免重複查驗。

立法委員李昆澤則對於第四代票務系統中，防駭客、防機器人機制不是很滿意，李昆澤表示，新系統連民眾要查詢剩餘座位時，都會出現防機器人機制，且出現的圖片又難以辨識；改選語音辨識，竟然是英文語音，且講的速度非常快，認為該制度對年長者、視力、英文不好非常不友善。另外，台鐵新系統的餘票查詢功能，只有東部幹線可使用，西部幹線卻沒有此功能，認為台鐵票務系統不能一代不如一代。台鐵局長張政源表示，餘票查詢功能會盡快進行檢討，開放西部幹線也可使用該功能。

台鐵第四代票務系統團體票訂票功能，2月23日起陸續開放，個人票4月9日開放後，4月23日至6月1日期間，已發售10萬3409張車票，銷售金額達3317萬356元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/