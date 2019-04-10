準點率僅51.5％！台鐵10大最不準點列車 4703次菁桐－八堵奪冠

2019-04-10 14:07

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵連續4年準點率都有94%、95%水準，但這個數據與民眾實際搭車感受有落差。立法委員林俊憲今在立法院交通委員會質詢時表示，因為台鐵都是公布整體準點率，依他掌握台鐵10大最不準點列車，第1名就是4703次菁桐－八堵列車，準點率僅51.5%，呼籲台鐵應該要公布個別列車準點率，讓時常要搭該班列車的旅客，在時間安排上能提前做好準備。

林俊憲表示，台鐵局準點率計算，是該列車到終點站時誤點5分鐘以上才算誤點，所以公布整體準點率就會比較好看，但台鐵不能只報喜不報憂，應事前公布最不準時的10大列車，讓時常搭這些列車的民眾能有所警覺。

根據林俊憲提供資料，台鐵10大最不準點列車，依序分別是4703次菁桐－八堵準點率51.5%、3531次潮州－枋寮56.2%、4197次蘇澳－樹林57.3%、1241次基隆－新竹59.7%、327次新左營－台東60.5%、168次潮州－彰化61.4%、4191次蘇澳－鶯歌63.8%、3534次枋寮－潮州64.1%、3672次台東－枋寮64.9%、4148次苗栗－蘇澳66.3%。

林俊憲表示，準點率只有50%左右，就是每2班車就有1班誤點，長期搭這些列車的民眾感受當然就不好。

台鐵局長張政源表示，單一列次有長期誤點狀況一定會進行改善，另外，只要有誤點情況，車站都會透過LED跑馬燈顯示資訊給旅客，未來考慮列車誤點資訊，都會在台鐵網站上適度接露。

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