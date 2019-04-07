台鐵新版APP開放下載 4/9開放訂票、會員全新功能

2019-04-07 13:42

〔記者陳宜加／台北報導〕台鐵新票務系統將於4月9日起開放預訂個人車票，官方版「台鐵e訂通」APP也同步改版，並於今天起提前開放下載，首度提供無紙化電子票券、多人分票等全新功能；會員功能也更強大，APP可以連續3天協助搶訂空位，更加智慧化。

台鐵表示，第四代票務系統將於4月9日起開放預訂乘車日為4月23日以後的個人車票，最大亮點為開放指定靠窗座位、主動媒合分段空位，也可以一次輸入3個車次搶位；「台鐵e訂通」APP也配合同步改版。

目前「台鐵e訂通」用戶約40萬人，新版APP今天起提前開放用戶於ios、Android系統下載；不過，由於系統全面改版，無法直接更新舊版APP，必須重新安裝。

新版APP提供轉乘資訊查詢、指定車次訂票、訂票加購便當、手機取票乘車、個人會員服務等全新功能，手機取票包括多人分票功能，利用訂票代碼與取票驗證碼，在不同手機下載電子票券後使用QR-code進出站。

台鐵指出，新版APP也自動提供轉乘建議，選擇所需時間、轉乘車站後，系統列舉可行選項，旅客可以依需求排序、直接訂票；指定車次訂票部分，旅客可以直接指定車次訂票，訂票成功後將立即得知座位資訊；使用網頁或語音訂票，同樣可以使用APP取票乘車。

此外，新版APP會員功能也更強大，台鐵表示，過去對號列車每100公里累積1點，但不少旅客分段訂票，改計每50元1點，且不再區分對號或非對號，點數可以折抵車票與週邊商品，1點1元；另外，當會員訂不到車票，系統可以連續3天協助搶訂空位。

台鐵資訊中心主任彭坤炎表示，目前至超商或郵局取票者，將免去手續費開銷；習慣至車站取票者，亦省去交通往返時間成本，達成智慧、便民、綠色低碳與永續目標。

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