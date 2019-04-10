日治「烏日警察官吏派出所」 今日動工整修

2019-04-10 14:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日區三民街的台中市歷史建築「烏日警察官吏派出所」，屬於日治時期的警察辦公廳舍，外部日式建築構造保存完整，文化局爭取到2千多萬元經費進行修復，今日舉辦開工典禮，預計109年底完工，完工後將交由烏日警察派出所使用。

今日修復工程開工典禮，包括市議員陳世凱、張家銨、文化局長張大春、文化資產處長李智富、警察局烏日分局副分局長高繼鴻、烏日區長陳嘉榮等人與會，共同以拼圖的方式象徵工程啟動，一旦完工，將成為最有特色的警察辦公廳舍，後續再結合鄰近文化觀光景點，帶動在地發展。

歷史建築「烏日警察官吏派出所」為日治時期的警察辦公廳舍，已100年，但整個建物則有120年左右的歷史，外部日式建築構造保存完整，戰後先做為烏日派出所，直到烏日分局成立後，才改做為警察宿舍使用，與鄰近的「烏日庄役所」屬於同時期建物，見證烏日地區發展歷史中的官廳舍街區特色，深具歷史文化價值，同時展現地區風貌。

文化局長張大春指出，市府於102年公告登錄「烏日警察官吏派出所」為歷史建築，並啟動調查研究，104年進行修復規劃設計，107年爭取到中央補助935萬8789元，也感謝議會支持市府編列配合款1143萬1055元，辦理烏日警察官吏派出所修復暨再利用工程。

未來修復完成後，將交由烏日警察派出所使用，讓這座歷史建築回復原本的使用用途，也建議屆時可適度開放參觀，增加與民眾的互動性。

文化資產處說明，歷史建築「烏日警察官吏派出所」為一層樓建築，空間格局具有中軸性，視覺上呈現警察官署的沈穩形象，未來修復工程將遵循歷史街景方式進行修復，回復原有的日式建築風華，屆時修復完成後，將可成為烏日地區文化據點中繼站，以點、線、面串起在地歷史環境與人文空間，同時也將活化相關古蹟及歷史建築，強化歷史街區整體意象。

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