終於圓夢！8旬嬤穿露肩婚紗 見鏡頭嬌喊「會害羞啦！」

2019-04-10 14:16

［記者張議晨／宜蘭報導］穿上漂亮婚紗是許多人的夢想，但在早年物質缺乏年代，卻是遙不可及；伊甸基金會頭城關懷據點的82歲黃吳秀琴阿嬤，小時候被送做童養媳，結婚儀式也僅簡單辦過，今在伊甸志工幫助下，首度穿上露肩、露背華服，不僅自曝是生平首次化妝，見攝影鏡頭還會嬌喊「我會害羞啦！」

伊甸基金會在頭城開蘭社區開辦關懷據點，提供老人共餐等服務；最近基金會受民眾贈送23套結婚禮服，在捐贈者黃郁雯幫忙下，由基金會安排5名專業彩妝師，包辦婚紗、彩妝、攝影等工作，歷時3個月籌畫這場婚紗圓夢活動。

伊甸志工發展處長黃雪香笑說，由於禮服需露肩、露背，對保守的阿嬤而言尺度「大突破」，聽聞要穿婚紗，即便是一生夢想仍害羞說不，直到志工多次勸說、鼓勵，阿嬤才點頭答應。

今上午9時許，13名平均年齡80歲以上阿嬤步入長照據點，經1個多小時梳妝打扮，最後身著露肩、露背華服亮相，出席見證的家屬又驚又喜，彷彿走入時光隧道，見證家中長輩一生「最美的樣子」。

「害羞啦、不好意思啦！」82歲的黃吳秀琴，小時候就被送到夫家當童養媳，18歲結婚時，儀式也僅簡單舉辦。她坦言，早年家裡物質生活困苦，沒機會盛裝打扮，婚後則陪伴先生打拚，從未想過「自己穿上婚紗會是什麼樣子。」

黃吳秀琴換上婚紗後，在媳婦陪伴下緩緩步出更衣室，臉上堆滿笑容，她笑說，這是她生平第一次化妝，沒想到80幾歲化完妝、穿上婚紗，也能這麼美！

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