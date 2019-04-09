台灣小姐高曼容國際選美進10強 發願讓世界看見台灣

2019-04-09 20:28

〔記者陳鳳麗／南投報導〕來自南投縣埔里鎮的台灣小姐高曼容，遠征羅馬尼亞參加2019 Miss onelife國際大賽，比賽或活動時大秀台灣國旗，她用台灣人的熱情進行柔性外交，已確定進入前10強，更獲得最佳媒體獎，她開心之餘也全力準備，希望能為台灣拿下最佳的成績，達成她的「讓世界看見台灣」願望。

第9屆台灣小姐高曼容，去年以「台灣」名義參加在日本舉行國際小姐選拔賽，本月再度以台灣小姐之名，到歐洲的羅馬尼亞參加2019 Miss onelife國際大賽，這項比賽有30個國家參加，她以舞蹈、台灣人的熱情征服評審，並被該大賽選為前10強，並且依媒體投票和媒體分享數，獲得最佳媒體獎。

高曼容表示，當主持人在宣布前10強時，大聲唸出「Taiwan」時的悸動心情，那一刻眼淚快掉下來，感覺身為台灣人是一件很驕傲的事。而這次在30國佳麗中進10強及獲得最佳媒體獎，感覺隨時露出台灣親切又熱情的笑容幫了不少忙。

高曼容也透露她在比賽活動期間的「小心機」，即只要排排站拍照，都努力爭取站在第一排，讓「Taiwan」的綵帶秀出來，以隨時介紹自己的國家。

下週要舉行決賽，高曼容說，決賽要展示國服、晚禮服和泳裝，自己穿的是結合賽德克族元素的創新國服，這幾天加強練台步和儀容，希望一出場就能讓大家眼睛一亮。

台灣小姐高曼容在2019Miss onelife國際大賽中，進前10強，她常刻意讓大家看到台灣字樣的綵帶。（高曼容提供）

高曼容（第一排右3）在活動拍照時，會爭取站第一排秀出台灣的綵帶。（高曼容提供）

高曼容決賽要展示的台灣國服，有賽德克族特色和元素。（高曼容提供）

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