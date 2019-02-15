佳麗來了！「全球城市小姐」半決賽 7/20正修科大登場

2019-02-15 22:02

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「全球城市小姐（先生）選拔半決賽」今年在正修科技大學舉行，主辦單位與校方今天（15日）簽備忘錄，兩岸3位得獎佳麗幫宣傳驚艷校園，歡迎年輕朋友報名角逐。

「全球城市小姐（先生）選拔」規模名列世界前5名，中華全球城市選拔協會理事長張如君與校長龔瑞璋簽署「聯合主辦及半決賽主辦場地備忘錄」，2015年四川賽區第一名高子涵、高雄賽區第一名王慈薇及2018高雄賽區第一名吳玥潔陪同宣傳。

張如君指出，選拔賽的前身是「全球港都小姐選拔」，傳達的是city to city地球村的概念，今年邁入第14屆，主要實踐真善美價值，選拔於每年暑假將美學帶給青年學子，7月20日在正修科大舉行的雖是半決賽，卻是最精彩的，經初選後的50名選手，將淘汰3分之2，競爭激烈。

龔瑞璋說，選美領域非常廣泛，含蓋內外在美姿美儀，彩妝、時尚、應外等科系都很適合參加，藉由選美活動更能展現自信，讓自己更成長。

高子涵說，有人選美是在舞台找自信，她則希望在舞台上將口才、自信與美麗得到完美的詮釋，希望有更多青年朋友參加，王慈薇說，參加城市小姐選拔讓她更有世界觀，人生更亮麗。

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