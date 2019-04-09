山友母湯！玉山丟垃圾恐招黃鼠狼 塔塔加撒碎紙易傷生態

2019-04-09 17:12

〔記者劉濱銓／南投報導〕日前清明連假玉山國家公園吸引許多民眾登山踏青，但人一多，亂象也多，就有登玉山的民眾發現主峰線出現紙屑垃圾，吸引黃鼠狼覓食；塔塔加園區則是有健行團體亂撒紙屑，只為方便同隊團員跟上、避免走失，惟亂丟垃圾都已違反國家公園法，可處3000元罰鍰，玉管處將加強勸導取締。

玉管處表示，日前有山友攀登玉山，卻在主峰線發現有人丟棄紙屑垃圾，吸引黃鼠狼前來覓食，根據山友提供資料的內容，不排除是登玉山的民眾，為方便同團成員辨識，才會撒落，另也有可能是山友登山吃東西，卻不慎掉落包裝小紙屑，但不論如何，都已影響山林生態環境。

無獨有偶，在塔塔加園區，也出現有健行團體，在步道行走時，因擔心同團成員脫隊太遠，走在前頭的領隊就逕自撒碎紙屑在步道，以便落後的團員可辨識行走路線，惟此舉卻造成生態環境污染。

玉管處強調，山區氣溫低，果皮紙屑垃圾不易分解，園區野生動物如山羌則會吃草，紙屑撒在路旁草皮容易遭野生動物誤食，加上紙屑細小，卡在步道或路旁箭竹叢都很難清理，造成工作人員清理不易，甚至要徒手檢，影響山林景觀、徒增清潔困擾。

呼籲山友、健行團隊要有公德心，並負起帶隊責任，若成員腳程不一，也應增派帶隊者，不應撒紙屑便宜行事；日後則會派員持續在遊客中心、步道宣導，若查獲也會處以3000元罰鍰，呼籲遊客自律。

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