這所國小超暖心！ 募集4500公斤舊鞋、舊包送到非洲

2019-04-09 16:01

〔記者蔡亞樺／台北報導〕4月從兒童節延伸到兒童月，各校舉辦活動慶祝，台北市濱江國小3月27起至4月10日，與學校家長會共同發起「舊鞋救命募鞋到非洲」的活動，讓學生及家長盡自己的力量，捐贈堪用的舊鞋與舊包，到今日募集到4500公斤的舊鞋、舊書包，將送到非洲。

校方表示，在非洲偏鄉的孩子，沒有足夠的錢購買包鞋，也沒有足夠的錢購買書包；沒有鞋子穿的非洲孩子，將面臨寄生蟲沙蚤的攻擊，罹患造成雙腳潰爛的沙蚤病；沒有書包的非洲孩子，連基本的上學都面臨困難。

濱江國小募鞋的活動，從班級到學校、點到面，逐漸擴展開來。除了在班級上的宣導，也利用兒童朝會及樂群活動時間，邀請「舊鞋救命國際基督關懷協會」講師蒞校宣導。

濱江國小於3月27日至4月10日，在家長會辦公室進行舊鞋及舊包的募集，參與募集及整理活動的小志工曾偲語、陳湲蕙很開心能利用大節下課的時間，來幫助別人；謝昕霓、劉士誠整理回收物品時表示，回收來的物品很多都很新，在非洲收到的小朋友應該會很高興。

現場捐贈自己舊鞋的吳佳蒨老師表示，舊鞋子清洗乾淨才能拿來回收，比起直接丟到垃圾桶費工，可以讓資源回收再利用，幫助別人，是一件值得開心和驕傲的事，讓孩子從中學習感恩和惜福。

家長會長陳佳伶說，讓學生在參與兒童節時，也能體會付出，覺得很欣慰，但有些物品並未達到可回收的標準，甚至有些破損或不乾淨，期許公民素養能再加強。未來也希望類似活動，擴大到社區，讓更多人能夠共同參與服務行善。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/