迎接母親節 畫家申學彥、宋孜穎母女首次聯展

2019-04-09 16:18

〔記者張菁雅／台中報導〕迎接母親節，畫家申學彥、宋孜穎母女首次舉行聯展，並特別為這次聯展共同創作，作品「禮物」融入母女倆擅長的主題，就像是送給彼此的禮物，不僅傳遞母女情感，更象徵永不止息的愛。申學彥、宋孜穎聯展今日起至6月30日在台中日月千禧酒店展出，民眾可免費參觀。

日月千禧酒店被台中市政府文化局列為「藝術亮點」，定期舉辦藝文展覽。迎接母親節，業者特別邀請獲獎無數的台中知名母女檔畫家申學彥、宋孜穎舉辦「蘊育∞樂園」母女聯展，以畫作中母女溫馨的情感流動，以及畫面題材、色調溫暖的鋪陳，營造佳節氣氛。

申學彥曾獲台中縣美展國畫類第1名、台灣省公教美展國畫類第1名、台中縣美展水彩類第3名、教育部文藝創作獎第3名等殊榮，專精於油畫、水彩，主要以花卉為創作主題，畫風優雅精緻，展現出女性特有的細膩心思。

宋孜穎曾獲彰化新人獎水彩類第2名、油畫類第3名、台灣美術新貌展平面創作入選等佳績，因從小看媽媽作畫，進而對藝術產生濃厚的興趣。她以灰塵、花粉、細胞等微小生物為題材，並擅長以紙膠帶進行肖像畫速寫。

申學彥與宋孜穎表示，母女倆第一次舉辦聯展，也是第一次共同創作，非常開心，雖然兩人創作方式不同，但都是表現生命，以及想向對方說的話。

日月千禧酒店副總經理許瑄芷表示，「蘊育∞樂園」母女聯展共展出27幅畫作，其中壓克力畫作「禮物」是2位女性藝術家為此次展覽特別創作，畫面中，媽媽欣賞花卉後畫下的花語，女兒觀察小生物後繪製的符號巧妙交融，就像是送給彼此的禮物，不僅傳遞母女情感，更象徵永不止息的愛。

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