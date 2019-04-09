星戰迷看過來！ 全台唯一國際星戰日音樂會 5/4台南見

2019-04-09 16:08

〔記者劉婉君／台南報導〕星戰迷看過來！5月4日「國際星戰日」，全台唯一一場《星際大戰五部曲：帝國大反擊》電影交響音樂會，將在台南文化中心演出，當天下午還有星戰粉絲同樂會，只要裝扮成星際大戰角色到台南文化中心拍照打卡按讚，就可獲得飲料兌換券。

「國際星戰日」的原由來自《星際大戰》電影中的經典台詞「May the Force be with you（願原力與你同在）」），影迷取諧音變成「May the Fourth be with you（於5月4日與你同在）」，每年5月4日在世界各地皆有大型的Star Wars慶祝活動。

牛耳藝術經過2年爭取電影音樂授權，於今年初起舉辦星際大戰音樂會，再歷經半年的協調，選擇在台南舉辦全台唯一一場「國際星戰日」音樂會，讓《星際大戰五部曲：帝國大反擊》以電影交響音樂會形式回歸大螢幕。

台灣船園區內的仿古船「台灣成功號」昨天化身星際戰艦，搭載黑武士與6名暴風兵軍團抵達台南，與變身天行者的台南市長黃偉哲一同為電影音樂會宣傳。

牛耳藝術表示，音樂會將由指揮艾瑞克．歐斯納（Erik Ochsner）帶領長榮交響樂團演出，全長包括中場共2個半小時，歡迎全台影迷來台南齊聚一堂，重溫電影全片，感受現場同步演奏的震撼視聽饗宴。

台南市政府也舉辦相關活動邀請大家遊台南，5月4日至5日，只要凡裝扮成星際大戰角色或持音樂會票券，即可免費參觀台南市各古蹟；5月4日下午2點到3點，在台南文化中心除了有「星戰粉絲同樂會」，目前也正規畫同日下午辦理親子「星戰闖關樂」遊戲及光劍達人教學體驗。

另外，大億麗緻酒店、晶英酒店、大員皇冠假日酒店、台南老爺行旅等，都推出持5月4日音樂會票根享有住宿優惠。

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