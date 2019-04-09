高雄長壽的「定目劇」 柯旗化故居VR體驗場場爆滿

2019-04-09 12:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕拒絕一國兩制、重視言論自由的可貴。高市歷史博物館再度重演「白色的記憶─夢遊烏托邦」VR虛擬實境體驗，透過現代科技走入柯旗化生命故事，演繹白色恐怖時期政治受難者的艱辛境遇，透過演員與觀眾直接對話與互動，感受到失去自由、被監控、無法與家人相聚等，反思並珍視人權的可貴。

編劇兼導演的樹德科大表演藝術系助理教授李鈺玲表示，自2016年開始演出「白色的記憶─夢遊烏托邦」，至今已邁入第三年，目前仍場場爆滿空無虛席，可堪稱高雄長壽的「定目劇」（指藝術團體、劇院能不斷演出的劇目曲目，國外已行之有年，如『歌劇魅影』、『貓』等劇），並於2017年開始製作VR體驗，進而吸引年輕族群關心人權議題，成功讓更多人認識這一段台灣歷史。

高史博指出，《夢遊烏托邦》在白色恐怖受害者柯旗化先生的故居演出，以沈浸式劇場的方式，一次讓一位觀眾透過參與成為柯旗化的再現，經過實際上短短的30分鐘，卻穿越時空重遊柯旗化失去自由的17年。

此次《夢遊烏托邦》的重演，結合了VR設備，讓特殊的情境更顯真實，讓眼見親臨的場景透過眼鏡還原回歷史現場；柯旗化故居於2004年登錄為歷史建築，2013年作為人權館舍開放參觀。

館舍展示以還原生活痕跡為主軸，陳列獄中書信、家具、書籍等，呈現其生活感，是高雄著名人權景點之一。柯旗化故居除了提供預約導覽服務外，還有限期精華版VR Box免費體驗，360度環景逼真劇場如臨現場，參觀民眾可致電07-5312560分機337詢問或預約，或至柯旗化故居官網、臉書搜尋「柯旗化故居」。

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