全球第一台！國研院開發晶圓級氣體點測系統 效率提升30倍

2019-04-09 12:41

〔記者簡惠茹／台北報導〕全球第一台！台灣研發出半導體產業最新突破技術，國研院開發封裝前就能檢測氣體感測器的點測機台，1秒就能檢測10顆、整體檢測效率大幅提升30倍，國研院表示，不但大幅縮短檢測時間，更能大幅降低封裝資源浪費。

國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心與晶圓光電、國立清華大學和工研院合作，花費1年半的時間，開發出全球首創的「晶圓級氣體感測器點測系統」，今天在科技部舉行成果發表會，儀科中心副主任陳峰志表示，透過整合真空和光機電技術，完成全世界第一台可以在封裝前、晶圓階段就能完成氣體感測器測試的機台，檢測效率更能提升30倍。

陳峰志指出，目前氣體感測器生產和檢測流程，分為製程、晶圓階段、封裝，然後才檢測，現有氣體測試都只能在封裝後進行，而且只能一次檢測1顆晶片，但是儀科開發的機台，不但可以在封裝前、晶圓階段就完成測試，還能一次檢測10顆，檢測速度更快上10倍，1秒就能檢測10顆左右。

陳峰志表示，由於氣體感測器需要經過加熱、通氣，才能測試感測效能，現在的點測系統無此功能，所以才能在封裝後測試，但是儀科中心開發的點測系統，整合具加熱裝置的晶圓吸盤模組、真空腔系統，以及測試氣體供應系統，在晶圓階段就能將晶片加熱，通過不同成分和濃度的氣體，再以探針測試感測效能。

提升檢測速度方面，陳峰志說明，主要技術是透過整合自動光學對位系統、線陣列探針點測裝置，以及精密定位移動平台，由於可以用線陣列探針一次10顆進行測試，大幅提升測試速度，縮短檢測時間，原本1.7萬顆的晶片，現有技術需要5個小時才能完成，儀科中心的機台只需要30分鐘。

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