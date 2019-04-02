國研院研發「阿凡達鼠」 癌症病患試藥最佳替身

2019-04-02 13:27

〔記者簡惠茹／台北報導〕癌症治療個人化時代來臨，國研院動物中心開發出更精準的癌症藥物測試系統，病患替身「阿凡達鼠」，動物中心表示，阿凡達鼠是將病患腫瘤移植到不會產生排斥反應的高度免疫不全小鼠身上，藥物反應經國際研究與病患一致性高達90%，病患不用再親自測試標靶藥物， 3個月就能測試對人體是否有效。

國家實驗研究院動物中心從2017年開始進行阿凡達鼠計畫，動物中心表示，為了發展更精準的癌症藥物測試系統，除了以高度免疫不全小鼠移植病患腫瘤，更與國立成功大學合作建立全國第一個「源自病患的腫瘤庫」，一年半來已經完成收集大腸癌、肝癌等10種以上腫瘤類型，超過120個腫瘤檢體，今天動物中心在科技部說明計畫成果。

負責「阿凡達鼠」的動物中心專案經理王瑞鈴指出，目前醫學上使用兩種藥物測試系統，一種是在培養皿長期培養病患癌細胞，另一種則是將病患的癌細胞移植到實驗小鼠身上，前者癌細胞於體外長期培養時，會發生大量遺傳變異，後者則會出現實驗小鼠免疫系統排斥人類癌細胞，兩種試驗系統都無法確實呈現病患腫瘤情況，導致不易測出對病患最有效的藥物。

王瑞鈴表示，國研院動物中心在2015年成功研發出不會排斥人類組織的「高度免疫不全小鼠」，今年進一步運用此小鼠接種來自病患的腫瘤組織檢體，成功研發出可以測試個人化藥物的測試替身「阿凡達鼠」，不但可以維持病患本身的腫瘤特性，還可以進行有效藥物測試，針對不同病患尋找最適合的癌症解方，開啟精準醫療、個人化癌症藥物時代。

與病患同步測試藥物反應相似度達90％以上

王瑞鈴說明阿凡達鼠藥物測試模式，她指出，以大腸癌為例，假設有10種藥物要測試，過去病患要一種一種慢慢試，現在只要取出腫瘤移植到小鼠身上，測出有效的藥物後再用在病人身上，就不用再一個一個以病患人體自行測試，而且過去標靶藥物2到3個禮拜就要施用一次，一種藥物至少要測試近3個月，但是小鼠測試3個月就能有所有10種藥物的測試結果。

王瑞鈴分析，過去以培養皿培養癌細胞的測試模式，進到臨床試驗卻只有5%有效，導致許多臨床試驗失敗，但是已經有許多國外研究指出，阿凡達鼠與病患同步測試的藥物反應相似度達90%以上。

動物中心從1年半前進一步與成功大學合作，建立台灣第一個「源自病患的腫瘤庫」（Patient-Derived Xenograft bank），把成功移植到阿凡達鼠的人類病患腫瘤，大量培育後冷凍保存並建立資料庫，提供後續研究與藥物篩選使用，動物中心表示，2017年起在科技部生科司「生技醫藥核心設施平台」計畫經費補助下，已經完成大腸癌、肝癌等10種以上腫瘤類型，超過120個腫瘤檢體，目前已經陸續上線，提供全國各學研機構的研究團隊申請使用。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/