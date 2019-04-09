六條健走路線大公開 衛生局揪三百萬步保健康

2019-04-09 10:58

〔記者王駿杰／新竹報導〕為提倡動態生活，新竹市政府衛生局將於4月至6月辦理共6個場次的「揪你健走GO健康」活動，邀集上百民眾踏上萬步之旅，走遍十八尖山、高峰植物園、南寮貝殼公園等知名景點，預計健走步數可達3百萬步，藉此培養民眾運動習慣。

衛生局副局長楊清媚指出，衛生局共規劃6條健走路線，包括十八尖山、高峰植物園、景觀大道步道、竹香北路步道、南寮貝殼公園、槺榔健走步道等，另外，還加碼推出集點送好禮活動，每參加一場健走就可集1點，集滿2點即可兌換禮物與抽獎1張，於7月會抽出千元禮卷。

楊清媚表示，「揪你健走GO健康」首場將於本週六（13日）舉行，起點從十八尖山的自來水旁停車場開始，沿途除可欣賞盛開杜鵑花、茶梅、南美朱槿等不同花卉盛開的美景外，還可達到每日運動量。

衛生局長吳昭軍指出，「健走」是被世界衛生組織稱為最完美的運動，因為沒有年齡限制，還能隨時隨地進行。據國民健康署資料，竹市107年18歲以上成人運動盛行率達73.7%，高於全國的70.6%，提醒民眾健走時只要穿著輕便服裝與運動鞋，記得「抬頭挺胸縮小腹、雙手微握放腰部、自然擺動肩放鬆、邁開腳步向前行」口訣，即可將健走融入生活，讓身體更健康。

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