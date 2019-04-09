白內障開刀後眼睛仍不舒服 原來是乾眼症搞鬼

2019-04-09 10:31

〔記者王駿杰／新竹報導〕50歲李姓婦人沒有糖尿病、高血壓病史，近年發現右眼視力逐漸模糊，影響開車，醫師診斷為白內障，雖然手術後視力改善，卻總覺得眼睛不舒服，回診時詢問醫師，才發現是乾眼症搞鬼。

台大醫院新竹分院眼科部主任馮介凡表示，全世界的乾眼症專家們近期重新定義該疾病，其中一部分就是把一些疑似乾眼症狀的疾病再釐清，因為有些並非眼表層疾病，這類病患需轉介至其他相關科別治療。

馮介凡指出，典型的乾眼症患者眼睛會有乾、痛、視力模糊等症狀，另有少數病患雖有乾燥症狀，臨床檢查卻沒有典型眼表層表現，這可能是疾病初期，需再追蹤、觀察一段時間。

馮介凡指出，臨床上有些病患並無乾、痛、視力模糊等症狀，往往是因其他疾病就醫，比如白內障檢查，由醫師一併檢查出病患有典型眼表層表現；甚至有些病患是因神經失養性角膜病變，本身感覺神經失常，所以不會痛，但角膜也有明顯乾眼症。

馮介凡說，還有一群病患如同李婦一樣，身屬於潛在性乾眼症患者，原本淚水僅供正常狀態下使用，在接受眼睛手術的壓力後，淚水量已不足以保持眼睛表面健康，乾眼症狀就會在手術後較明顯，這不是手術本身的問題，而是病患在手術後可能會誘發出原本潛在的乾眼症，只要依症狀程度接受藥水、藥膏、凝膠或熱敷等治療，就能受到緩解與控制。

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