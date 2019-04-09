炎熱如夏！中午高溫恐達33度 週三起降雨轉涼至下週三

2019-04-09 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕今（9）日各地大多為晴到多雲天氣，氣象專家彭啟明指出，今日中午高溫恐達33度，因大氣穩定，西半部空氣品質差，提醒民眾多加注意。而週三下半天至晚上天氣開始轉變，北台灣將開始降雨，氣溫會跌至18-23度，這波天氣轉變可能影響至下週三，呼籲民眾好好把握今日。

彭啟明表示，昨日到今日天氣如夏，清晨各地低溫都有22-23度，中午高溫可能突破30度，甚至高達32-33度，提醒民眾外出要防曬、防中暑。週三下半天天氣開始明顯轉變了，預計影響時間可能延續到下週三，風向由偏南風轉為偏北風，新一波較涼的空氣會南下，同時也伴隨鋒面雲系接近。

週三晚上開始，迎風面的北部及東北部雲量增多，也有地形陣雨開始發展。週四、五開始鋒面雲系接近，同時中國廣東福建附近的低壓系統開始發展，明顯會有雲雨帶東移，將逐步轉為不穩定的天氣型態。大致上週三到週五的降雨以中部以北為主，中南部影響較小。而週六日到下週的天氣得看南方雲系的發展，降雨仍以北部為主，但不排除雲系也會影響全台，目前仍有待觀察。

溫度方面，這波東北風也會讓溫度下滑，北部會由這兩天22-33度一下子跌到18-23度左右，中南部變化則不如北部明顯，略為下滑兩到三度，改變幅度較小。

空氣品質方面，今天西半部仍因為大氣穩定，擴散條件差，加上陽光又很大，光化反應也助長整個環境空污嚴重，西半部從南到北能見度較差，提醒民眾要多留意。等到週三、四轉東北風，北部空品有機會改善，空汙會改為以中南部為主。

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