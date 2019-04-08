輕鬆拖行A380 桃勤引進「勞斯萊斯」級飛機拖車

2019-04-08 21:55

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃勤公司耗資近7200萬元添購生力軍，由德國引進兩台可以服務空中巴士A380客機及電腦化控制的飛機拖車，這款統稱為「螃蟹車」新拖車特色就是在作業中車輛任何數據及操作動態即時傳回德國，有問題可以馬上解決糾正，以維護飛機的安全，提高服務品質。

這款由德國生產號稱是飛機拖車中「勞斯萊斯」等級的拖車，車重高達35點2噸，推力更多達10萬8000磅，完全可以輕易服務空中巴士A380型飛機，再加上多項自動化系統，操作訊息可以透過無綫網路即時將操作的狀況動態訊息傳回德國總部，不但可以提升移機作業穩定性，每輛造價新台幣3600萬元，創下機場地勤裝備類中最高紀錄。

今天下午阿聯酋航空的A380抵台，也是這部拖車第一架托運的飛機，董事長信心滿滿的表示，如此可以提高更好的服務品質。

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