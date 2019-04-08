獨家》當年每坪60萬要買他拒絕 現在50萬要賣乏人問津

2019-04-08 22:21

［記者黃美珠／竹北報導］新竹縣去年地價稅調漲爭議持續「悶燒」，眼看最後繳款期限就要來到，高鐵區段徵收區原配地地主、新竹縣農會常務監事陳清鏡今天求助民進黨縣議員張珈源，因為他無力負擔53萬多的地價稅，只好重新思考當年人家以每坪60萬元要買地的提議，但如今自動每坪降10萬求售卻乏人問津。他希望縣府地評會未來評定地價前要先實勘土地利用現況，否則像他守了一輩子祖產的老農，最後被逼要含淚賣地只為繳稅。

張珈源說，很多人誤解「高鐵地主」是土豪，事實上他們當中除有部分是外來投資客，更多人是原來配合區段徵收的原始地主。

區段徵收完成後，他們的土地或因位在邊陲、或因都市開發的進展還沒到位，使得這類土地處於「有行無市」狀態，別說周邊沒有任何商業行為，甚至幾乎還是荒蕪一片。然而這類原始地主的困境前年底並沒有被縣府地評會納入考慮，反而成了去年地價稅暴漲受害最慘的「冤民」。

為了在今年4月25日期限前完成繳納，以免被強制執行，像陳清鏡這類的老地主不得已只好求售變現，在心理上承受著賣祖產的壓力，在實際面也因有行無市而難於脫手。如果進一步咬牙降價，還要繳納高額的土地增值税，等於讓擁有高鐵蛋黃區土地的老農，變成了被連扒3次皮的牛！

他希望縣府正視，且針對領回配地後從未有土地交易行為的原始地主給予專案解決，未來開地評會前更應先實勘，根據實際商務開發的狀況做公告地價的評定。

縣府地政處處長魏嘉憲說，他們依縣長楊文科指示重啟地評會也複評了申訴案件，從3月22日起到6月4日為止，將在全縣辦理２４場說明會，說明前述複評結果和依據，以及最慢今年底要完成的2020年公告地價、公告土地現值調整的作業原則，目前已經開完3場。

對於地評會召開前是否能先排現勘？魏嘉憲說尊重１６名地評會委員們的決定，但無法左右。

陳清鏡說，他家族世代在高鐵新竹站周邊務農。當年配合政府，約有4000坪土地被徵收走，後來就認定不可能再賣祖地。

現有3塊合計約1000多坪的配回地，前年地價稅是11萬5000多元，去年公告地價調漲後地價稅因此暴漲到53萬1000多元，他實在繳不出來。

他說，5年前曾有人主動要用每坪60萬跟他買其中150坪土地，被他拒絕。現在逼不得已，去年6月就預期這筆暴增的地價稅恐怕無法免，於是託人廣告求售這150坪，還主動每坪50萬降價以求，然而這些配回地卻因周邊還沒開發，所以乏人問津，到現在都賣不出去，讓他更不知如何籌措前述應繳的稅金。

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