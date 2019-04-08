掃墓驚見「環遊世界豪華皮箱」 護照、各國紙鈔應有盡有

2019-04-08 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕清明節4天連假剛結束，不少人在年度掃墓祭祖時，會焚燒紙錢、紙紮等祭品給祖先，以聊表心意。然而，隨著時代演進，民眾越來越有創意，一名網友7日在臉書社團「爆料公社」發文，提到他在掃墓時，發現一個內容物極其豐富的皮箱，引起網友熱議，直呼「真的是環遊世界」。

「今天掃墓剛好看到的，一只皮箱...任我逍遙組。悠遊卡、Costco會員卡、高鐵票，連護照都有。」原PO表示，照片中還能看到支票及各國紙鈔，包括新台幣、美元、中國人民幣等等，應有盡有，更附上3張「西方極樂世界」信用卡。

此文一出，底下網友也陸續留言分享創意紙紮祭品，如裝滿各種卡片和現金的LV皮箱、裝滿西藥和中藥的皮箱，甚至還有紙紮的透天厝加重機、iPad等，突顯商人創意十足。

對此，網友們表示「西方極樂世界真的不會通貨膨脹嗎」、「哇自由行，愛去哪就去哪」、「只能說陽間頭腦動得快的商人，錢也賺得快」、「為了騙錢什麼都想得出來，厲害厲害」；也有人認為「一次生前的孝順，勝過身後百次掃墓」、「我打從心裡的覺得，這些東西燒了只會製造空氣污染」。

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