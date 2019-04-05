環保葬怎麼掃墓？ 他們不帶供品 卻帶來公仔、玩具

2019-04-05 17:34

〔記者陳冠備／彰化報導〕今日清明節，各地傳統墓園、納骨塔一早已經擠滿帶著供品與紙錢來追思的民眾，彰化縣埔心鄉自然葬生命紀念園區，不見案桌、香爐與碑銘，而是處處繽紛的小屋，來掃墓民眾有人帶著玩具車、公仔、太陽能探照燈等，精心為先人整修家園，佈置創意，最後再來一張自拍照，過程歡樂又溫馨，讓慎終追遠目的更有意義。

埔心自然葬生命紀念園區是彰化唯一一處環保葬區，成立3年多以來已有257位入住戶與32隻寵物，不同別處環保葬區，該園區讓先人骨灰埋入後植入一株玉龍草或蜘蛛百合，有家屬為方便辨識，便在植株上方佈置，擺上縮小版麻將、電鍋、攝影機、玩具車、公仔等裝飾品，打造一座專屬家園緬懷，連寵物葬區也不例外，精美程度堪比創意競賽，來掃墓的民眾笑說，環保葬不用備供品，可是要準備裝飾品掃墓，創意不能輸人。

來自台北的葉清福表示，太太崇尚環保與大自然，生前就希望能採樹葬，找遍全國相關園區，發現埔心環保葬區像一座繽紛的公園「很水！」，不會陰森森，而且離故鄉（二林）近便葬於此，佈置的創意是跟3個女兒一起討論，這次利用清明節掃墓帶一些馬賽克藝石來替換整修一下，另外也灑上碎蛋殼，即使是環保葬也能傳承傳統。

葉清福女兒表示，媽媽入葬後不到半年已經來過3次，每一次都在想如何讓媽媽的家不一樣，因為在心中媽媽像引領家人前進的燈塔，這次掃墓特別帶來一座太陽能燈座佈置，入夜後也能發光。

民眾莊以全說，家族信奉主耶穌，父母與叔叔逝世後在此安葬近2年，每年清明跟叔叔親屬來掃墓時會帶上一些新的彩石、藝品來替換，並讓晚輩親手整修，最後再跟先人們一起自拍，讓清明掃墓像一場生命教育的旅行，慎終追遠更有意義。

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