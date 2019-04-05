清明祭祖水果有禁忌 這些話也別講

2019-04-05 15:38

〔記者劉濱銓／南投報導〕一年一度清明節掃墓，臉書有網友在社團分享掃墓帶芭樂祭祖，卻挨家人的罵，民俗專家廖大乙說，芭樂帶籽，吃下肚、排出後，仍會生長出來，拿來祭拜被視為不敬，因此被視為禁忌，像番茄也是，同樣不能拿來拜拜，另外，掃墓時也有些話最好別說，否則被先人認為不敬。

廖大乙表示，除了芭樂、番茄不能拿來拜拜；與佛祖頭神似的釋迦也不行；一串串的水果如葡萄，則因避諱「一連串」，擔心接連發生不吉利的事，或是牽連其他家人才不能拜，另外，眾所周知的拜拜禁忌水果，「香蕉、李子、梨子」，因台語諧音「招你來」，為防止招來「好兄弟」，才不能拿來拜，建議民眾祭祖水果可選蘋果，取其平安之意，會比較適合。

除了水果外，廖大乙也說，掃墓祭拜祖先，不可數落往生者，畢竟人已經走了，沒了發言權，若再責備是相當不敬的，並且不能在墓埕（墓前）談論祖先骨骸腐爛程度，同樣被視為不敬，掃墓穿著的衣物，則不穿大紅大紫等喜氣顏色。

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