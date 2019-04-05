清明掃墓新思維 納骨塔用不完 環保自然葬成趨勢

2019-04-05 11:35

〔記者翁聿煌／新北報導〕清明節為先人掃墓，慎宗追遠是國人的傳統美德，但隨著時代變遷，國人的葬俗觀念也跟著變化，根據內政部的喪葬統計，台灣的遺體火化率已達96.3%，加上選擇環保自然葬的人愈來愈多，以往曾經被當成投資標的的納骨塔位，根據新北市民政局估算，新北市現有私立納骨塔位達166萬個，以全市平均每年過世2.5萬人計算，至少還可使用60年以上。

殯葬業務人員指出，納骨塔位曾經因為大家以為會物以稀為貴，成為投資炒作工具，沒想到20年來，始終供過於求，也未發生價格上漲、可以賺取價差的獲利空間，反倒洐生出不少投資消費糾紛，加上政府從2002年對殯葬行業及塔位銷售立法從嚴管制，近年已少有相關新聞。

根據內政部統計，台灣的遺體火化率已達96.3%，而且選擇樹葬、海葬等環保自然葬的人愈來愈多，去年已達8%，原因是很多人認清事實，「永世」不等於墓園牌位的永遠存在，而且有形的墓園、納骨塔也不可能永遠存在，連生命禮儀企業也無法承受「一次付費、永遠服務」的負擔，考慮未來以廿、卅年為期限，其後仍需由子孫持續支付服務費用，這又牽涉到後世子孫的能力與意願。

殯葬人員說，所以曾見到八十多歲的阿嬤，趁著自己還有一口氣，選擇把自己的九個長輩、親人的骨灰一起樹葬，簡單回歸大自然，也省得子孫麻煩。

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