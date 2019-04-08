大甲媽遶境彰化接轎爆推擠 顏清標怒：不是講好了？

2019-04-08 17:39

〔記者湯世名／彰化報導〕台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境，鑾轎今天下午4點從台中市大度橋進入彰化市區時，行程已嚴重延誤近5小時，就在彰化縣長王惠美接轎後，突然有熱情陣頭人員欲闖入扛轎，警方霹靂小組員警強勢架開，雙方爆發口角及推擠衝突；鎮瀾宮董事長顏清標也氣得說：「啊不是講好了？」現場一片混亂，所幸警方以優勢警力迅速排除，讓衝突並未擴大。

由於台中市區昨晚傳出3波肢體衝突，彰化警方派出大批警力駐守在彰化市中山路上，甚至出動霹靂小組員警保護縣長王惠美，在下午4點多大甲媽祖鑾轎抵達彰化市接轎區時，由王惠美接駕後，媽祖鑾轎持續前進，此時突然有陣頭人員闖入作勢扛轎，但被霹靂小組員警架開，雙方一路往外推擠，三字經、五字經不斷。

原本在一旁的顏清標也氣得往外追該名陣頭人員理論，並大聲說：「啊不是講好了？」現場信眾研判應該是有制定接轎的流程，但被某陣頭人員破壞，因此引起顏清標不快，警方也以優勢警力迅速壓制排除。

媽祖鑾轎預計今天深夜抵達彰化市民生地下道，有鑑於今天下午傳出首波推擠衝突，警方更是不敢大意，派出320名警力駐守民生地下道周邊，嚴禁任何暴力衝突發生。

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