新北今年唯一一場 國際考古論壇4月10日起免費報名

2019-04-08 14:48

〔記者陳心瑜／新北報導〕考古學家如何從考古出土文物及物質遺留，重建過去人類的生活模式？新北市政府文化局所屬十三行博物館，將於5月23日舉辦「古代生活探究─2019新北市國際考古論壇」，法國、日本、韓國以及台灣知名考古學專家學者，分享古代的生活方式，論壇自4月10日起開放免費報名。

十三行博物館表示，論壇邀日本研究史前烹飪技術之頂尖學者小林正史教授，主講根據陶器使用裂痕，再現北台灣與日本自新石器時代到中世紀的米食烹飪技術。

另外，國立成功大學考古學研究所所長劉益昌以「考古博物館的實踐與古代體驗」為講題，同系所法籍助理教授Aude Favereau則從陶器洞悉古代社會，中央研究院副研究員郭素秋主講「圓山文化人的日常生活」。

新北市政府文化局長蔡佳芬表示，新北市國際考古論壇是國內最具代表性的考古論壇，每年都邀請國內外考古專家學者共襄盛舉，是考古學術交流的重要平台。

十三行博物館館長陳春蘭表示，除了專題演講，還安排日本沖繩縣立博物館‧美術館、宮崎縣立西都原考古博物館、韓國全谷史前博物館等4間博物館分享史前鑽木取火、磨製貝殼箭頭等活動經驗，介紹如何經由研究資料轉換為有趣的體驗活動，規劃實務都將在會中公開。

2019新北市國際考古論壇將於5月23日上午10時至下午5時30分在十三行博物館演講廳舉行，論壇限額120人，採線上報名，報名時間為4月10日上午10時至5月6日下午5時止，並於5月10日中午於十三行官網公告錄取名單，報名資訊可至https://goo.gl/MveYdY，或至十三行官網http://www.sshm.ntpc.gov.tw查詢。

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