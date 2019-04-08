衛福部宣布：今年公費流感疫苗提升為四價

2019-04-08 14:44

〔記者吳亮儀／台北報導〕公費流感疫苗確定升級為四價！衛福部今天下午召開記者會宣布，行政院已專案核定，今年公費流感疫苗全面轉換為四價疫苗，包括兩種A型和兩種B型疫苗株。

衛福部長陳時中今天在疾病管制署開記者會宣布，最快十月開始施打的公費流感疫苗將由以往的三價疫苗改為四價疫苗。

我國公費流感疫苗以往都採用三價疫苗，包括兩種A型及一種B型疫苗株。依照我國歷年的疫情資料顯示，10年來兩種類型的B型流感病毒常常共同流行，因此世界衛生組織（WHO）已經優先建議施打四價流感疫苗。

陳時中說，預計花費經費約15億元，較以往得多支出7.9億元，經費來源為我國疫苗基金，專案陳報行政院後，已在3日獲行政院核定。陳時中說，今年疫苗選株會議很難確定疫苗株，或許今年開始施打疫苗的時間可能會同去年一點晚一點點開始接種。

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