新北發起團購 要幫10噸芭樂「下架」

2019-04-08 14:41

〔記者陳心瑜／新北報導〕芭樂產量過剩，新北果菜公司與芭樂產地彰化縣合作，預計4月8日起至4月15日舉辦國產芭樂揪團購，開創需求，鼓勵消費者享用「最對時、最新鮮」的國產芭樂，也紓解產地壓力，預估1個禮拜團購量將超過10噸。

新北果菜公司表示，新北市長侯友宜與彰化縣長王惠美經由縣市合作，提倡吃當季、吃當地理念，透過消費地創造市場需求。

新北果菜公司江惠貞總經理表示，每天送至批發市場的蔬果都會抽樣檢驗，這次團購芭樂6公斤裝119元，15公斤裝250元，4月18日前取貨，訂購專線89651000轉174吳小姐或轉227蘇小姐，亦可上新北果菜運銷公司官網查詢。

新北市農會理事長林溪水表示，市農會帶頭以網路平台「真情食品館」協助推廣，結合各級農會超市及供銷部全力行銷。

林溪水建議消費者，選購芭樂，以表皮有皺紋、凹凸起伏明顯者佳，表示果肉較多、籽較少，可以選擇淺綠色，略略呈現淡黃、白色的芭樂，熟度較高、口感適中，底部的「果臍」開口微開者佳，過開過緊都不優。

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