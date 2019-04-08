直擊花枝寶寶誕生過程 產卵全記錄

2019-04-08 12:34

〔記者林欣漢／新北報導〕現在是俗稱花枝的虎斑烏賊繁衍下一代的季節，國立海洋大學透過水下影像系統，直擊花枝的交配、產卵過程，記錄下珍貴的畫面，並預計5月到貢寮卯澳灣放流5000尾花枝寶寶及1萬粒花枝卵，增裕海洋資源。

新北市農業局4年前開始與海大合作，進行花枝的人工繁殖研究，並在3年前掌握虎斑烏賊、擬目烏賊及真烏賊等3種具高經濟價值花枝的完全養殖技術，成功量產，至今已培育數萬種苗及受精卵進行放流，對花枝漁業資源的永續利用有很大幫助。

海大水產養殖系助教徐德華指出，透過影像記錄，可以了解花枝的生殖特性，進而改良繁殖技術，他們發現如果將五腳磚以保壘式堆疊，適當的孔隙大小會提高花枝媽媽產卵意願，進而增加產卵量。

徐德華說，她們記錄花枝繁殖期時，雌雄花枝出現追尾、交配等生殖行為，並拍到花枝媽媽觸手伸過五腳磚底，將受精卵「黏」在磚壁上的罕見產卵畫面，產下的受精卵，在1個月後會孵化出1公分左右的花枝寶寶。

農業局長李玟表示，花枝是國內重要的水產資源，將持續進行各種類花枝的繁養殖研究，提升花枝的人工繁殖技術，包括人工選育及馴化，避免基因窄化而不利族群延續，預計5月會邀集新北市國小師生及熱愛海洋的團體一同來參與放流活動，親手將象徵海洋資源復育的希望送回牠們原本的棲地卯澳灣。

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