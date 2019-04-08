清明連假違規廣告暴增 中市強制拆除

2019-04-08 12:52

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市建商為招徠民眾看屋，清明連假前在北屯區環中東路及松竹路中央分隔島路燈桿掛滿廣告看板，市府建設局接獲市民反映後，隨即進行拆除，由於數量太多，預計明（9）日前全數拆除完畢。建設局今日呼籲業者如有掛設廣告物需求，應依規定向環保局申請；另外，建設局也將針對重劃區等廣告物違規設置熱點區域加強巡查拆除。

建設局表示，在74線快速道路下方的環中東路從松竹路到太原路段及松竹路，沿路中央分隔島路燈桿掛滿建商的廣告看板，市民反映有礙市容，該局獲報後，從上週六開始拆除，每天拆除30至40件廣告看板，預計明天前全數拆除完畢。

建設局指出，研判這些違規廣告看板都是在清明連假前裝設，以吸引民眾利用假期去看屋，該局拆下看板後，會根據看板上面的電話，打電話給建商，請建商自行拆除其他看板，並勸導其遵守法規，以免違規受罰。

建設局表示，依據「台中市道路管理自治條例」規定，公有路燈不得設置其他設施，但經建設局核准者，不在此限。違反規定者，將限期改善，逾期未改善者，可處3萬元以上10萬元以下罰鍰，並可按次處罰。建設局未來將針對重劃區等廣告物違規設置熱點區域加強巡查、拆除，民眾如發現公有路燈遭違規附掛廣告物，可撥打1999通報。

建設局呼籲，業者若有廣告需求，可依規定填具申請書，敘明廣告內容、設置期間及設置路段，向環保局申請在路燈桿懸掛廣告物。

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